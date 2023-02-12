Бронзовый призер ЧЕ по футболу Жирков объявил о завершении карьеры

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Российский футболист, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Юрий Жирков объявил, что завершил свою спортивную карьеру.

— Думаю, все могли догадаться уже, что моя профессиональная карьера футболиста завершена. Что планирую делать дальше? Ничего. Наслаждаться жизнью, — цитирует спортсмена «РБ Спорт».

За время профессиональной карьеры Жирков успел выступить в таких клубах, как тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», московское «Динамо» и петербургский «Зенит».

Последней командой для него стала подмосковные «Химки», которую он покинул в 2022 году.

Накануне о завершении карьеры объявил бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Павел Мамаев. По словам футболиста, он принял такое решение в конце августа прошлого года. Теперь в его планах проводить больше времени с семьей.

В начале января уйти из профессионального спорта также решил бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Уэльса по футболу Гарет Бэйл. Он отметил, что смог осуществить свою мечту и начать заниматься любимым видом спорта, что подарило ему лучшие моменты в жизни.