Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Бронзовый призер ЧЕ по футболу Жирков объявил о завершении карьеры

Александр Афонин
Спорт
Бронзовый призер ЧЕ по футболу Жирков объявил о завершении карьеры
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский футболист, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Юрий Жирков объявил, что завершил свою спортивную карьеру.

— Думаю, все могли догадаться уже, что моя профессиональная карьера футболиста завершена. Что планирую делать дальше? Ничего. Наслаждаться жизнью, — цитирует спортсмена «РБ Спорт».

За время профессиональной карьеры Жирков успел выступить в таких клубах, как тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», московское «Динамо» и петербургский «Зенит».

Последней командой для него стала подмосковные «Химки», которую он покинул в 2022 году.

Накануне о завершении карьеры объявил бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Павел Мамаев. По словам футболиста, он принял такое решение в конце августа прошлого года. Теперь в его планах проводить больше времени с семьей.

В начале января уйти из профессионального спорта также решил бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Уэльса по футболу Гарет Бэйл. Он отметил, что смог осуществить свою мечту и начать заниматься любимым видом спорта, что подарило ему лучшие моменты в жизни.

Футбол Россия Карьера
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Крупному бизнесу придется делиться: зачем нужен добровольный взнос в бюджет

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Блокаду прорвали сами: в Крыму начали работать первые банкоматы Сбера

Наталия Бурмистрова
Наталия Бурмистрова

Милое очарование старинных улиц: как изменился Таганский район

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Украине так не любят людей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Взбесившихся собак пристреливают: наш враг в методах не стесняется

Сергей Багаев
Сергей Багаев

Имеем завидный потенциал: российская наука развивается в условиях русофобских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда началась любовь?

Все мнения
О проекте