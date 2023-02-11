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Приметы и советы

«Я просто устал»: Павел Мамаев объявил о завершении карьеры

Лейла Алиева
Спорт
«Я просто устал»: Павел Мамаев объявил о завершении карьеры
Фото: YouTube / ПЛАСТИКА

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Павел Мамаев принял решение завершить спортивную карьеру. Об этом он заявил в субботу, 11 февраля.

— Я принял это решение ближе к концу августа. Хотя могу признаться, что поступило 3–4 предложения, в том числе и из‑за рубежа. Однако я провел шикарное лето с женой и новорожденным сыном и понял, что я просто устал, — сказал он.

По словам футболиста, он планирует больше времени проводить с семьей, передает «Матч ТВ».

О завершении карьеры недавно объявила семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина. Россиянка является 21-кратной чемпионкой мира и 13-кратной победительницей первенства Европы. Ромашина — самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания.

Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Уэльса по футболу Гарет Бэйл также решил завершить профессиональную карьеру.

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