Экс-игрок «Реал Мадрид» Гарет Бэйл объявил о завершении карьеры

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Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Уэльса по футболу Гарет Бэйл объявил о завершении профессиональной карьеры.

— После тщательного и вдумчивого решения я объявляю о своем немедленном уходе из клубного и международного футбола. Решение уйти из международного футбола, безусловно, самое трудное в карьере, — написал он в социальных сетях.

Бэйл добавил, что он смог осуществить свою мечту и начать заниматься любимым видом спорта, что подарило ему лучшие моменты в жизни. Также он выразил благодарность всем тем, кто сыграл роль на этом пути.

О завершении карьеры в сборной Франции по футболу в начале декабря объявил обладатель «Золотого мяча» нападающий Карим Бензема.

Во французской сборной он играл с 2007 года. До этого участвовал в матчах в рамках юношеских международных футбольных турниров.

30 декабря 2022 года португальский футболист Криштиану Роналду подписал контракт с клубом «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. Срок соглашения со спортсменом рассчитан на 2,5 года.