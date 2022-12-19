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Обладатель «Золотого мяча» Бензема завершил карьеру в сборной Франции

Евгений Белоусов
Спорт
Обладатель «Золотого мяча» Бензема завершил карьеру в сборной Франции
Фото: Nathan Congleton / CC BY-NC-SA 2.0

Обладатель «Золотого мяча» нападающий Карим Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции по футболу.

— Я прикладывал усилия и совершал ошибки, чтобы быть тем, кем я являюсь сегодня. Я горжусь этим! Я написал свою историю, и наша заканчивается, — написал футболист в одной из социальных сетей.

Бензема 35 лет, во французской сборной он играл с 2007 года. До этого игрок участвовал в матчах на юношеских международных футбольных турнирах.

Аргентинская национальная команда накануне обыграла Францию и завоевала золото чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Игра принесла нападающему аргентинцев Лионелю Месси два новых рекорда: для форварда она стала 26-й на мундиалях. Благодаря этому он опередил бывшего игрока сборной Германии Лотара Маттеуса, который в 1990 году вышел на свою 25-ю встречу в рамках ЧМ.

Кроме того, 35-летний футболист установил новый рекорд ЧМ по футболу, опередив итальянца Паоло Мальдини по числу минут, сыгранных на мировых первенствах.

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