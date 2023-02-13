Голикова сообщила о росте ожидаемой продолжительности жизни в России

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По итогам 2022 года показатель ожидаемой продолжительности жизни в России увеличился до 72,6 года. Об этом в понедельник, 13 февраля, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

— В рамках нацпроекта в 2022 году увеличился показатель ожидаемой продолжительности жизни до 72,6 года, снизилась младенческая смертность, создано более 1,6 тысячи объектов первичного звена, произведено 1,4 миллиона операций высокотехнологичной медицинской помощи, — сказала она.

Вице-премьер добавила, что правительство уделяет особое внимание развитию здравоохранения в стране. Так, для реализации нацпроекта в прошлом году было выделено 374,7 миллиарда рублей, кассовое исполнение составило 96 процентов, передает агентство городских новостей «Москва».

В ноябре 2022 года глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что на тот момент уровень смертности в России снизился, став ниже допандемийных показателей 2019 года.

В стране сохраняются показатели с минимальным значением младенческой смертности. Мурашко добавил, что еще большее снижение достигнуто по болезням системы кровообращения — практически на 10 процентов ниже, чем в 2019 году.