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Дочери писателя Шукшина отсудили у театра «Русская песня» более полумиллиона рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Дочери писателя Шукшина отсудили у театра «Русская песня» более полумиллиона рублей
Фото: shutterstock

Дочери писателя Василия Шукшина отсудили у театра «Русская песня» более 500 тысяч рублей по делу об авторских правах. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Басманного районного суда в понедельник, 13 февраля.

У Московского государственного академического театра «Русская песня» закончилась лицензия на использование произведения Шукшина «Калина красная». Однако это не остановило организацию и театр поставил спектакль. Дочери писателя и режиссера обратились в суд с иском. Они требовали выплатить компенсацию и прекратить показ.

Суд удовлетворил иск частично. Театр обязан выплатить наследницам 638 тысяч рублей за нарушение исключительных авторских прав. Однако при этом суд отказался снимать спектакль с проката.

В конце прошлого года Данила Козловский отсудил 682 миллиона рублей у онлайн-кинотеатра START за свой сериал «Карамора».

Претензии со стороны компании Козловского появились после того, как со стороны стримингового сервиса в марте 2022 года не поступил платеж в размере 125 миллионов рублей за лицензию на показ произведения.

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