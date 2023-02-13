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Движение по Новосходненскому шоссе восстановили после ДТП

Степан Жирнов
Происшествия
Движение по Новосходненскому шоссе восстановили после ДТП
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Москва, Новосходненское шоссе Карта всех событий

Проезжую часть на Новосходненском шоссе освободили. Ранее движение было перекрыто из-за ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 13 февраля.

— Движение восстановлено, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла на севере Москвы, в районе дома № 31 по Новосходненскому шоссе. Из-за столкновения нескольких автомобилей движение на участке дороги было перекрыто.

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