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Снегоуборочный трактор провалился под асфальт в Балашихе

Александр Афонин
Происшествия
Снегоуборочный трактор провалился под асфальт в Балашихе
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В подмосковной Балашихе снегоуборочный трактор во время работ полностью провалился под асфальт. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает RT.

Согласно представленной информации, техника провалилась под землю в результате провала грунта. Для извлечения трактора был привлечен подъемный кран.

Из-за произошедшего жители прилегающего дома на время остались без водоснабжения и электричества, говорится в Telegram-канале «RT на русском».

В ноябре прошлого года сообщалось, что на стройке на Берберовской улице Ростова-на-Дону упал башенный кран. В результате происшествия погибли два человека — рабочий и крановщик.

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