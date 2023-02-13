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Снегоуборочный трактор провалился под асфальт в Балашихе
В подмосковной Балашихе снегоуборочный трактор во время работ полностью провалился под асфальт. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает RT.
Согласно представленной информации, техника провалилась под землю в результате провала грунта. Для извлечения трактора был привлечен подъемный кран.
Из-за произошедшего жители прилегающего дома на время остались без водоснабжения и электричества, говорится в Telegram-канале «RT на русском».
В ноябре прошлого года сообщалось, что на стройке на Берберовской улице Ростова-на-Дону упал башенный кран. В результате происшествия погибли два человека — рабочий и крановщик.
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