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Два человека погибли в Ростове-на-Дону при падении строительного крана

Юлия Курганова
Происшествия
Два человека погибли в Ростове-на-Дону при падении строительного крана
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Башенный кран упал на стройке в Ростове-на-Дону. В результате происшествия погибли два человека — рабочий и крановщик. Об этом сообщили в пятницу, 18 ноября, в региональном ГУ МЧС.

Уточняется, что инцидент случился на Берберовской улице. В настоящее время на месте работают городские экстренные службы.

Устанавливаются личности погибших, сообщает РЕН ТВ.

10 ноября сообщалось, что на стройке в Челябинской области в котлован с рабочими упал грузовой автомобиль. В результате трагедии погибло два человека.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, когда ехал по строительной площадке. В результате тяжелый автомобиль провалился в котлован, где строители занимались ремонтом трубопровода.

Еще один инцидент на стройке произошел в Подмосковье. При выполнении фасадных работ с подъемника вниз сорвались двое рабочих. Мужчины пережили падение с высоты 15–20 этажей и были доставлены в больницу.

По данному факту Следственный комитет проводит проверку.

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