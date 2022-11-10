Два человека погибли из-за падения грузовика в котлован с рабочими

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

На стройке в Челябинской области в котлован с рабочими упал грузовой автомобиль. В результате трагедии погибло два человека. Об этом стало известно в четверг, 10 ноября.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, когда ехал по стройплощадке. В результате тяжелая машина провалилась в котлован, где строители занимались ремонтом трубопровода. По словам самого водителя, у автомобиля отказали тормоза.

Личности погибших устанавливаются, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Еще один инцидент на стройке произошел в Подмосковье. При выполнении фасадных работ с подъемника вниз сорвались двое рабочих. Мужчины пережили падение с высоты 15–20 этажей и были госпитализированы.

По данному факту Следственный комитет проводит проверку.