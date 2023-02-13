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Более 3,9 миллиона рублей украли у мужчины в районе Новогиреево

Александр Афонин
Происшествия
Более 3,9 миллиона рублей украли у мужчины в районе Новогиреево
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Москва, Зелёный проспект Карта всех событий

В районе Новогиреево группа людей избила и обокрала мужчину, отобрав у него 3,9 миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 13 февраля.

По ее словам, инцидент произошел на Зеленом проспекте. С потерпевшим договорились о встрече под предлогом обмена валюты. Когда тот пришел в обозначенное место, ему в лицо распылили перцовый баллончик, несколько раз ударили и отобрали сумку с деньгами.

На текущий момент один из соучастников задержан, он обвиняется по статье «Разбой». Согласно решению суда, 28-летнего мужчину заключили под стражу до 9 апреля 2023 года.

Аналогичная ситуация произошла 6 февраля на юге Москвы. Там трое злоумышленников в возрасте от 18 до 21 года напали на жертву в столичном парке, после чего силой отвели его к банкомату.

Разбой Район Новогиреево Москва Прокуратура
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