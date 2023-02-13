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Руководство садового кооператива в Подмосковье мошеннически присвоило деньги участников

Александр Афонин
Происшествия
Руководство садового кооператива в Подмосковье мошеннически присвоило деньги участников
Фото: СК РФ

Руководство садового сельскохозяйственного потребительского кооператива «Луговое» в Волоколамске обманным путем присвоило деньги участников объединения. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в понедельник, 13 февраля.

По ее словам, учредители и руководство кооператива организовали сбор средств на проведение благоустройства территории. Однако полученные деньги были потрачены ими по собственному усмотрению.

В настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

До этого сообщалось, что злоумышленник обманным путем выкрал у 86-летней женщины полмиллиона рублей. Для этого он представился сотрудником прокуратуры.

Подмосковье Следственный комитет Мошенничество
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