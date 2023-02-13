Фургон протаранил толпу людей в Нью-Йорке
Фургон компании аренды грузовиков, прицепов, складов для хранения вещей U-Haul врезался в толпу пешеходов в Нью-Йорке. Об этом стало известно в понедельник, 13 февраля.
Сообщается, что в результате инцидента пострадали несколько человек. На место немедленно вызвали подразделения саперов.
Водитель успел скрыться с места преступления. Однако после сообщений о наездах на пешеходов в городе его все-таки задержали, передает New York Post.
Недавно в центре Санкт-Петербурга автомобиль въехал в толпу людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Водитель Nissan Almera не стал ждать, пока пешеходы перейдут дорогу, и продолжил движение сквозь плотную группу людей, сбив нескольких человек. После этого злоумышленник скрылся.