Фургон протаранил толпу людей в Нью-Йорке

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Фургон компании аренды грузовиков, прицепов, складов для хранения вещей U-Haul врезался в толпу пешеходов в Нью-Йорке. Об этом стало известно в понедельник, 13 февраля.

Сообщается, что в результате инцидента пострадали несколько человек. На место немедленно вызвали подразделения саперов.

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Водитель успел скрыться с места преступления. Однако после сообщений о наездах на пешеходов в городе его все-таки задержали, передает New York Post.

Недавно в центре Санкт-Петербурга автомобиль въехал в толпу людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Водитель Nissan Almera не стал ждать, пока пешеходы перейдут дорогу, и продолжил движение сквозь плотную группу людей, сбив нескольких человек. После этого злоумышленник скрылся.