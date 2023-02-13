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СМИ: Психолог Сатья Дас избил женщину во время лекции в Великом Новгороде

Александр Афонин
Происшествия
СМИ: Психолог Сатья Дас избил женщину во время лекции в Великом Новгороде
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Специалист по семейным отношениям и писатель Сатья Дас избил женщину, которая пришла для решения проблем на его лекцию в Великом Новгороде. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно представленной информации, инцидент произошел накануне вечером. Женщина посетила мероприятие вместе с мужем, чтобы решить семейные проблемы.

Однако в один момент она начала кричать и нецензурно выражаться. Дас пытался успокоить женщину, но этого не получилось. В итоге сотрудники охраны вывели из помещения ее супруга, а психолог ударил женщину ее же сумкой, передает Mash.

До этого девушка футболиста «Сочи» Кристиана Нобоа заявила, что спортсмен ее избил. По словам пострадавшей, инцидент произошел на отдыхе в Дубае, когда она застала возлюбленного с двумя незнакомками и устроила скандал.

СМИ насилие Великий Новгород Психология
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