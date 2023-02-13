На магистральном газопроводе в Ярославской области произошел взрыв

Фото: Telegram / РИА Новости

На резервной нитке магистрального газопровода в Ярославской области произошел взрыв. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

— В Мышкинском районе Ярославской области произошла разгерметизация магистрального газопровода с последующим возгоранием. К моменту прибытия пожарных происходило факельное горение остатков газа , — говорится в сообщении.

Когда на место взрыва прибыли первые подразделения МЧС, они обнаружили факельное горение, которое вскоре ликвидировали. При взрыве никто не пострадал, передает Telegram-канал «МЧС России».

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Сам момент взрыва попал на видео. На кадрах видно, как в небо взвивается огромный столп огня.

Еще один взрыв на газопроводе произошел 7 января в городе Лутугино. После инцидента около 13 тысяч абонентов в ЛНР остались без газа. Возгорание на газопроводе удалось быстро ликвидировать.