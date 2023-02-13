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РСТ: Россияне могут подать документы на получение шенгена

Александр Афонин
Общество
РСТ: Россияне могут подать документы на получение шенгена
Фото: shutterstock

Граждане России до сих пор могут подать документы для получения шенгенской визы, однако при оформлении многократного разрешения могут возникнуть трудности. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператоров.

Как отметил генеральный директор сети турагентств «Розовый слон», вице-президент Альянса турагентств Алексан Мкртчян, чаще всего визы оформляются на срок поездки или до полугода. Получить разрешение на более долгий срок чаще всего может только узкий круг людей.

В связи с этим, по словам директора департамента рекламы и PR компании «Русский Экспресс» Анны Филатовской, граждане России могут забыть про многократные визы на ближайшие годы.

Исключением может стать Франция, где консульства могут выдать разрешение на полгода или год. Однако запись на подачу документов также способна вызвать трудности, отметили в РСТ.

Страны Евросоюза свели к минимуму оформление многократных виз для российских граждан, а несколько государств выдвигают невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов. Какие страны Шенгенской зоны все еще принимают россиян и как оформить визу — в материале «Вечерней Москвы».

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