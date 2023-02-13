МИД Канады призвал своих граждан немедленно покинуть Белоруссию

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Гражданам Канады следует как можно скорее покинуть пределы Белоруссии и избегать поездок в республику. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщили в пресс-службе канадского министерства иностранных дел.

— Возможности посольства Канады в Польше по оказанию консульских услуг в Беларуси крайне ограничены. Если вы находитесь в Беларуси, вы должны уехать коммерческим путем, — говорится в сообщении.

Как утверждает внешнеполитическое ведомство, находясь в Белоруссии, канадцы могут столкнуться с «произвольным применением местных законов». В связи с этим им рекомендуется покинуть пределы страны «коммерческим путем».

Кроме того, министерство обеспокоено ситуацией на Украине. Для обеспечения безопасности гражданам Канады рекомендуется избегать поездок в республику, говорится на официальном сайте МИД.

С аналогичным призывом ранее обратился МИД Франции. Ведомство рекомендовало французам, находящимся в Белоруссии, незамедлительно покинуть страну по автомобильным дорогам через границы с Литвой, Латвией и Польшей.