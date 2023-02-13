Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

МИД Канады призвал своих граждан немедленно покинуть Белоруссию

Александр Афонин
В мире
МИД Канады призвал своих граждан немедленно покинуть Белоруссию
Фото: Pixabay

Гражданам Канады следует как можно скорее покинуть пределы Белоруссии и избегать поездок в республику. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщили в пресс-службе канадского министерства иностранных дел.

— Возможности посольства Канады в Польше по оказанию консульских услуг в Беларуси крайне ограничены. Если вы находитесь в Беларуси, вы должны уехать коммерческим путем, — говорится в сообщении.

Как утверждает внешнеполитическое ведомство, находясь в Белоруссии, канадцы могут столкнуться с «произвольным применением местных законов». В связи с этим им рекомендуется покинуть пределы страны «коммерческим путем».

Кроме того, министерство обеспокоено ситуацией на Украине. Для обеспечения безопасности гражданам Канады рекомендуется избегать поездок в республику, говорится на официальном сайте МИД.

С аналогичным призывом ранее обратился МИД Франции. Ведомство рекомендовало французам, находящимся в Белоруссии, незамедлительно покинуть страну по автомобильным дорогам через границы с Литвой, Латвией и Польшей.

Белоруссия Канада
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Бесчувственная близость: что предлагают современные эротические триллеры

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Любить свое дело машина не научит: как студент с помощью нейросети диплом написал

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

С Сергеичем и щи, и солянка вкусней

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Крупному бизнесу придется делиться: зачем нужен добровольный взнос в бюджет

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Блокаду прорвали сами: в Крыму начали работать первые банкоматы Сбера

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Украине так не любят людей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Взбесившихся собак пристреливают: наш враг в методах не стесняется

Все мнения
О проекте