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Гражданам Франции следует немедленно покинуть территорию Белоруссии. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщили во французском МИД.

— В условиях наступления российской армии на Украине и перекрытия воздушного пространства Белоруссии настоятельно рекомендуется воздержаться от посещения Белоруссии, — говорится на сайте министерства.

Французов, находящихся в Белоруссии, призвали незамедлительно покинуть страну по автомобильным дорогам через границы с Литвой, Латвией и Польшей.

Недавно пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что заключению перемирия между Москвой и Киевом весной 2022 года помешал Запад. Он отметил, что итоговый документ был на определенной стадии готовности.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что бойцы компании установили контроль над населенным пунктом Красная Гора в ДНР. Кроме того, он опроверг заявления, согласно которым российские военные взяли город Угледар.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин рассказал «Вечерней Москве», что ВСУ не смогут начать активное наступление, так как их силы на исходе. По его словам, Россия медленно вытесняет украинские войска.