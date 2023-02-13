Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Франция призвала своих граждан немедленно покинуть Белоруссию

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Франция призвала своих граждан немедленно покинуть Белоруссию
Фото: Unsplash

Гражданам Франции следует немедленно покинуть территорию Белоруссии. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщили во французском МИД.

— В условиях наступления российской армии на Украине и перекрытия воздушного пространства Белоруссии настоятельно рекомендуется воздержаться от посещения Белоруссии, — говорится на сайте министерства.

Французов, находящихся в Белоруссии, призвали незамедлительно покинуть страну по автомобильным дорогам через границы с Литвой, Латвией и Польшей.

Недавно пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что заключению перемирия между Москвой и Киевом весной 2022 года помешал Запад. Он отметил, что итоговый документ был на определенной стадии готовности.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что бойцы компании установили контроль над населенным пунктом Красная Гора в ДНР. Кроме того, он опроверг заявления, согласно которым российские военные взяли город Угледар.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин рассказал «Вечерней Москве», что ВСУ не смогут начать активное наступление, так как их силы на исходе. По его словам, Россия медленно вытесняет украинские войска.

Белоруссия Украина Франция Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Бесчувственная близость: что предлагают современные эротические триллеры

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Любить свое дело машина не научит: как студент с помощью нейросети диплом написал

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

С Сергеичем и щи, и солянка вкусней

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Крупному бизнесу придется делиться: зачем нужен добровольный взнос в бюджет

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Блокаду прорвали сами: в Крыму начали работать первые банкоматы Сбера

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Украине так не любят людей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Взбесившихся собак пристреливают: наш враг в методах не стесняется

Все мнения
О проекте