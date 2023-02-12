Пригожин: Бойцы «Вагнера» установили контроль над населенным пунктом Красная Гора

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Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» установили контроль над населенным пунктом Красная Гора в ДНР. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщил основатель ЧВК и предприниматель Евгений Пригожин.

— После взятия Соледара и массовой шумихи о том, что в Соледаре был кто-то, кроме бойцов ЧВК «Вагнер», безусловно, парням было очень неприятно. Поэтому хочу подчеркнуть, в Бахмуте (украинское название Артемовска — прим. «ВМ») нет никого, — заявил он.

Пригожин уточнил, что бойцов ЧВК сейчас нет ни на южном, ни на северном направлении боевых действий. Заявления о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли Угледар, — ложь, передает Telegram-канал «Пресс-служба Пригожина».

До этого на телеканале CNN заявили, что бойцы «Вагнера» представляют собой уникальную угрозу в непосредственном соприкосновении. Как уточняется, штурмовые группы в составе «Вагнера» не отходят от своих позиций без команд, также им запрещено самостоятельно забирать пострадавших с поля боя.

Недавно Пригожин вновь попросил Белый дом уточнить, каким образом он причастен к дестабилизирующей деятельности. По его словам, находясь в других странах, он также всегда остается на стороне действующей власти.