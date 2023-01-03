Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«ВСУ на выдохе»: почему украинские войска не способны пойти в активное наступление

Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Политика
«ВСУ на выдохе»: почему украинские войска не способны пойти в активное наступление
Фото: kyivcity.gov.ua

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут начать активное наступление на фронте, так как их силы на исходе. Об этом «Вечерней Москве» рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

По словам специалиста, Россия медленно вытесняет украинские войска. Однако дать точную информацию о начале активных наступлений нашей армии может только оперативный штаб РФ.

— Сложно сказать, начнет ли Россия активное наступление. Такая информация доступна только управлениям оперативных штабов РФ. На данный момент идет медленное вытеснение украинских войск, в основном на центральном фронте Донбасса. Это очевидно. А другие исходы событий — это из области предположений, — сказал Подберезкин.

Собеседник «ВМ» отметил, что ждать активного наступления от ВСУ не стоит, так как Вооруженные силы Украины выдохлись.

— ВСУ могут попробовать сделать какой-то небольшой рывок, но дальше развить они его точно не смогут. Вооруженные силы Украины находятся на выдохе. На мой взгляд, их положение не позволит им бросить заметные силы на поле боя, — считает эксперт.

Накануне батарея 152-миллиметровых пушек 2А36 «Гиацинт-Б» Южного военного округа ликвидировала украинскую бронированную технику на Запорожском направлении. Обнаружить вражескую технику удалось благодаря российским беспилотникам.

Также ВС РФ ликвидировали американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы АN/TPQ-50 в районе города Артемовска в ДНР. А в районе населенного пункта Камышевка был уничтожен мобильный радиолокатор обзора воздушного пространства ВСУ.

Украина Россия Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте