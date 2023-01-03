«ВСУ на выдохе»: почему украинские войска не способны пойти в активное наступление

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут начать активное наступление на фронте, так как их силы на исходе. Об этом «Вечерней Москве» рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

По словам специалиста, Россия медленно вытесняет украинские войска. Однако дать точную информацию о начале активных наступлений нашей армии может только оперативный штаб РФ.

— Сложно сказать, начнет ли Россия активное наступление. Такая информация доступна только управлениям оперативных штабов РФ. На данный момент идет медленное вытеснение украинских войск, в основном на центральном фронте Донбасса. Это очевидно. А другие исходы событий — это из области предположений, — сказал Подберезкин.

Собеседник «ВМ» отметил, что ждать активного наступления от ВСУ не стоит, так как Вооруженные силы Украины выдохлись.

— ВСУ могут попробовать сделать какой-то небольшой рывок, но дальше развить они его точно не смогут. Вооруженные силы Украины находятся на выдохе. На мой взгляд, их положение не позволит им бросить заметные силы на поле боя, — считает эксперт.

Накануне батарея 152-миллиметровых пушек 2А36 «Гиацинт-Б» Южного военного округа ликвидировала украинскую бронированную технику на Запорожском направлении. Обнаружить вражескую технику удалось благодаря российским беспилотникам.

Также ВС РФ ликвидировали американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы АN/TPQ-50 в районе города Артемовска в ДНР. А в районе населенного пункта Камышевка был уничтожен мобильный радиолокатор обзора воздушного пространства ВСУ.