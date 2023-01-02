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СМИ: Российская артиллерия уничтожила скопление техники ВСУ

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
СМИ: Российская артиллерия уничтожила скопление техники ВСУ
Фото: Минобороны РФ

Батарея 152-миллиметровых пушек 2А36 «Гиацинт-Б» Южного военного округа ликвидировала украинскую бронированную технику на Запорожском направлении. Об этом передает корреспондент РИА Новости.

— Сейчас поступила задача отработать по скоплению техники противника. Нам были переданы координаты цели. Мы отработали. Четыре беглым. Цель поражена, — отметил он.

Как уточняется, обнаружить вражескую технику удалось благодаря российским беспилотникам, сообщает РИА Новости.

Накануне российские военнослужащие уничтожили шесть диверсионных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области. Помимо этого, российские солдаты пресекли попытки контратаки со стороны ВСУ в район населенного пункта Дорожнянка.

До этого сообщалось, что ВС РФ ликвидировали американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы АN/TPQ-50 в районе города Артемовска в ДНР. Также в районе населенного пункта Камышевка был ликвидирован мобильный радиолокатор обзора воздушного пространства ВСУ.

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