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МИД Белоруссии: Заключить перемирие между РФ и Украиной весной 2022 года помешал Запад

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
МИД Белоруссии: Заключить перемирие между РФ и Украиной весной 2022 года помешал Запад
Фото: Pixabay; АГН Москва

Заключению перемирия между Москвой и Киевом весной 2022 года помешал Запад. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз.

— Нам несколько высокопоставленных человек говорили, что соответствующее мнение было высказано со стороны западных партнеров, в частности, президенту Украины Владимиру Зеленскому, что на данном этапе мирные переговоры необходимо прекратить. И в этой связи они и были прекращены, — рассказал он в эфире канала СТВ.

Пресс-секретарь белорусского МИД отметил, что документ был на определенной стадии готовности. По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко тогда заявлял, что очень важно остановить кровопролитие, передает РИА Новости.

— И уже стороны были к этому близки, но поступили другие указания. В результате переговорный процесс был остановлен. И на сегодняшний день, конечно, не просматриваются условия для его возобновления, — высказался Глаз.

Председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», запрещенной на Украине, Виктор Медведчук сообщил, что бывший украинский президент Петр Порошенко просил его передать президенту РФ Владимиру Путину предложение забрать Донбасс.

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