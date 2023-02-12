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Медведчук заявил, что Порошенко предлагал Путину забрать Донбасс

Юлия Курганова
В мире
Медведчук заявил, что Порошенко предлагал Путину забрать Донбасс
Фото: Администрация президента РФ

Председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», запрещенной на Украине, Виктор Медведчук сообщил, что бывший украинский президент Петр Порошенко просил его передать президенту РФ Владимиру Путину предложение забрать Донбасс.

— Порошенко в разговоре со мной много раз говорил: «Скажи ему, пусть заберет». На что он получил ответ. В те годы Путин постоянно подчеркивал, что Донбасс — это Украина. А Порошенко пытался избавиться от Донбасса, он ему не нужен был, — рассказал он в интервью белорусскому каналу СТВ.

Политик отметил, что минский процесс по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, как оказалось, был попыткой «оттянуть время, чтобы подготовиться к дальнейшей войне и реализовать политическую волю, которая не была направлена на реализацию мира и Минских соглашений».

— Это говорит о двойной морали лидеров Европы. Они отказались, и в первую очередь отказался президент Украины Владимир Зеленский. Их настрой, политическая воля были устремлены и направлены на одно: проведение боевых действий, создание плацдарма для противостояния России по указке и желаниям Запада, — цитирует Медведчука РИА Новости.

9 февраля Зеленский раскрыл подробности соблюдения Минских соглашений и признался, что не планировал их выполнять. По его словам, ранее он уже заявлял о «невыполнимости» Минских соглашений.

Минские соглашения Петр Порошенко Виктор Медведчук Россия Донбасс
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