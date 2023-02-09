Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Зеленский признался, что не планировал соблюдать Минские соглашения

Лала Манушакян

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский признался, что не планировал соблюдать Минские соглашения
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности соблюдения Минских соглашений и признался, что не планировал их выполнять. Об этом стало известно в четверг, 9 февраля.

— Что касается «Минска» в целом, я сказал Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель: «Мы не сможем его так реализовать», — уточнил Зеленский.

По словам украинского лидера, ранее он уже заявлял о «невыполнимости» Минских соглашений. Он также добавил, что уже сообщал о своем намерении президенту России Владимиру Путину на первой и последней встречах с ним в «нормандском» формате в 2019 году.

Известно, что украинская сторона использовала соглашение для реализации механизма обмена военнопленными, передает немецкое издание Spiegel Ausland.

Украинский экс-президент Петр Порошенко заявил, что подписание Минских соглашений дало Украине восемь лет на «строительство армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Минские соглашения, подписанные Украиной, являлись лишь ширмой Запада для подготовки Украины к военному конфликту.

Украина Минские соглашения Владимир Зеленский
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Восстание машин: чем может быть опасен искусственный интеллект

Татьяна Левыкина
Татьяна Левыкина

Делаем упор на практикумы по ЕГЭ: как они помогают школьникам

Урван Парфентьев
Урван Парфентьев

Существует система доверия: зачем нужна информационная безопасность

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Большой передел газовых рынков: зачем Володин ездил в Туркменистан

Александр Лосото
Александр Лосото

Всех вылечим: в России хотят запретить рекламу лекарств на ТВ

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Рабфак — первый шаг к знаниям: почему рабочие факультеты были вехой социальной политики СССР

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как человек подчиняется зависимостям

Все мнения
О проекте