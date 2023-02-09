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Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности соблюдения Минских соглашений и признался, что не планировал их выполнять. Об этом стало известно в четверг, 9 февраля.

— Что касается «Минска» в целом, я сказал Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель: «Мы не сможем его так реализовать», — уточнил Зеленский.

По словам украинского лидера, ранее он уже заявлял о «невыполнимости» Минских соглашений. Он также добавил, что уже сообщал о своем намерении президенту России Владимиру Путину на первой и последней встречах с ним в «нормандском» формате в 2019 году.

Известно, что украинская сторона использовала соглашение для реализации механизма обмена военнопленными, передает немецкое издание Spiegel Ausland.

Украинский экс-президент Петр Порошенко заявил, что подписание Минских соглашений дало Украине восемь лет на «строительство армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Минские соглашения, подписанные Украиной, являлись лишь ширмой Запада для подготовки Украины к военному конфликту.