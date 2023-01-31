Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Минские соглашения, подписанные Украиной, являлись лишь ширмой Запада для подготовки Украины к военному конфликту. Об этом во вторник, 31 января, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее украинский экс-президент Петр Порошенко заявил, что подписание Минских соглашений дало Украине восемь лет на «строительство армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции».

— Мы знаем, что и Порошенко, и Меркель, и Олланд подтвердили, что для них, а это значит и для Украины, и для Франции, и для Германии Минские соглашения были ничем иным, как ширмой, — поделился он.

По его словам, в этот момент западные страны готовили Украину, чтобы она сумела силой решить проблему Донбасса, сообщает РИА Новости.

26 января бывший премьер Британии Борис Джонсон признал, что «нормандский формат», который создавался для мирного разрешения конфликта на юго-востоке Украины, был «дипломатической имитацией».

Политолог Сергей Марков рассказал «Вечерней Москве», почему в ООН боятся озвучить правду о нарушениях Минских соглашений. По его словам, в ООН избегают комментировать Минские соглашения лишь по той причине, что эта международная организация проявила полную неэффективность в попытках достигнуть мира между конфликтующими сторонами.