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Подписанные в 2015 году Минские соглашения позволили провести реформу Вооруженных сил Украины и создать международную коалицию против РФ. Об этом сообщил экс-президент Украины Петр Порошенко.

— Знаете, в чем состоит успех Минских соглашений, несмотря на то, что Россия не выполнила ни один из их пунктов? Данный документ дал Украине восемь лет для строительства армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции, — заявил он в интервью BBC.

В свою очередь Кристоф Хойсген, который занимал с 2005 по 2017 год пост советника по вопросам политики безопасности бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, сказал в интервью, что перед подписанием Минских соглашений Порошенко рассказал главе немецкого правительства о плачевном положении армии Украины.

— Порошенко сказал ей, что силы обороны страны едва могут держать рубежи, поэтому если россияне прорвутся, то они могут идти до конца на Киев. Он нуждался в этом соглашении, — подчеркнул Хойсген, передает ТАСС.

Врио главы ДНР Денис Пушилин прокомментировал слова бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который назвал «дипломатической имитацией» многолетние переговоры в «нормандском формате» об урегулировании ситуации на Украине.