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Врио главы ДНР Денис Пушилин прокомментировал слова бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона, который назвал «дипломатической имитацией» многолетние переговоры в нормандском формате об урегулировании ситуации на Украине.

— Очередной каминг-аут, — иронично написал он Telegram-канале

О том, что соглашения, которые были достигнуты в свое время в Минске, западная сторона даже не планировала выполнять, недавно рассказала экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель. Теперь и слова британского политика это подтверждают.

Джонсон признал, что нормандский формат, который создавался для мирного разрешения конфликта на юго-востоке Украины, был «дипломатической имитацией».

Экс-канцлера Германии Ангелу Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда нужно судить за развязывание «войны с Россией». Об этом 18 января заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он уточнил, что подписанные Киевом Минские соглашения были отсрочкой для Украины, во время которой она готовилась создать угрозу «для безопасности не только жителей Донбасса, но и граждан нашей страны».