Пожар на площади 1500 «квадратов» произошел на улице Декабристов в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москва, улица Декабристов, 45Г Карта всех событий

Пожар произошел в ночь на вторник, 14 февраля, в автосервисе по адресу улица Декабристов, 45г сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах столичного региона.

По информации собеседника издания, сперва поступила информация о том, что площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров, однако затем она увеличилась до 1500 «квадратов».

Пожару присвоен второй ранг, внутри помещения происходят хлопки. По предварительной информации, происходит детонация канистр с горюче-смазочными материалами. Произошло частичное обрушение кровли.

Источник также сообщил, что из пожара спасателям удалось спасти трех человек, они переданы медикам, прибывшим на место инцидента.

Накануне в квартире жилого дома в районе Люблино произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Возгорание произошло в доме № 5 по Армавирской улице. Площадь пожара составила три квадратных метра, подробности инцидента не уточняются.