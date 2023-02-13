Человек погиб при пожаре в жилом доме в районе Люблино

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва, Армавирская улица, 5 Карта всех событий

В квартире жилого дома в районе Люблино произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Об этом в понедельник, 13 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», возгорание произошло в доме № 5 по Армавирской улице. Площадь пожара составила три квадратных метра, подробности инцидента не уточняются.

9 февраля в МЧС сообщили, что в ЮАО произошел пожар в квартире жилого дома. По данным ведомства, возгорание произошло на кухне квартиры в доме № 21, корпус 1, на Чертановской улице в 11:45.

К моменту прибытия сотрудников МЧС хозяин жилища эвакуировался самостоятельно. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

До этого стало известно, что в одном из поселков городского округа Серпухов в квартире жилого дома произошел пожар. В результате инцидента трое мужчин скончались.