Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Источник «КП»: Костомарову ампутировали кисти обеих рук

Егор Провоторов
Общество
Источник «КП»: Костомарову ампутировали кисти обеих рук
Фото: Youtube / Кубань 24

Известному российскому фигуристу Роману Костомарову провели вторую хирургическую операцию, ампутировав кисти обеих рук. Об этом журналистам «КП» рассказал источник в медицинских кругах.

По словам специалистов, на фоне коронавирусной инфекции у спортсмена развился сепсис, начался некроз в нижних конечностях, сначала в левой стопе, а затем и в правой. Из-за гангрены медикам пришлось ампутировать стопы фигуриста.

При этом параллельно врачи сражались за руки атлета. Однако, к сожалению, кисти Костомарова также начали чернеть, некроз добрался и до верхних конечностей. Медицинские специалисты сражались за руки спортсмена, однако ему становилось все хуже.

— Костомарову провели вторую операцию. Ампутировали обе кисти рук, — рассказал KP.RU источник в медицинских кругах. При этом журналисты на данный момент не получили официального подтверждения данной информации.

До этого ряд СМИ сообщил, что после ампутации стоп из-за сепсиса состояние Костомарова остается тяжелым. Он находится в сознании, но стало известно, что у фигуриста прогрессирует некроз верхних конечностей.

Знаменитости Коронавирус Роман Костомаров Хирургия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Бесчувственная близость: что предлагают современные эротические триллеры

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Любить свое дело машина не научит: как студент с помощью нейросети диплом написал

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

С Сергеичем и щи, и солянка вкусней

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Крупному бизнесу придется делиться: зачем нужен добровольный взнос в бюджет

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Блокаду прорвали сами: в Крыму начали работать первые банкоматы Сбера

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Украине так не любят людей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Взбесившихся собак пристреливают: наш враг в методах не стесняется

Все мнения
О проекте