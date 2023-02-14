Источник «КП»: Костомарову ампутировали кисти обеих рук

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Известному российскому фигуристу Роману Костомарову провели вторую хирургическую операцию, ампутировав кисти обеих рук. Об этом журналистам «КП» рассказал источник в медицинских кругах.

По словам специалистов, на фоне коронавирусной инфекции у спортсмена развился сепсис, начался некроз в нижних конечностях, сначала в левой стопе, а затем и в правой. Из-за гангрены медикам пришлось ампутировать стопы фигуриста.

При этом параллельно врачи сражались за руки атлета. Однако, к сожалению, кисти Костомарова также начали чернеть, некроз добрался и до верхних конечностей. Медицинские специалисты сражались за руки спортсмена, однако ему становилось все хуже.

— Костомарову провели вторую операцию. Ампутировали обе кисти рук, — рассказал KP.RU источник в медицинских кругах. При этом журналисты на данный момент не получили официального подтверждения данной информации.

До этого ряд СМИ сообщил, что после ампутации стоп из-за сепсиса состояние Костомарова остается тяжелым. Он находится в сознании, но стало известно, что у фигуриста прогрессирует некроз верхних конечностей.