Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Российские ретейлеры и маркетплейсы начали продажи видеоигры Hogwarts Legacy

Егор Провоторов
Общество
Российские ретейлеры и маркетплейсы начали продажи видеоигры Hogwarts Legacy
Фото: shutterstock

Популярная видеоигра по вселенной Гарри Поттера Hogwarts Legacy с русскими субтитрами начала продаваться у российских ретейлеров «Эльдорадо» и «М.Видео», а также на цифровых витринах Ozon, «Яндекс Маркет» и Wildberries. Об этом сообщили пресс-службы вышеуказанных компаний.

Маркетплейс Ozon сообщил, что некоторые продавцы сервиса уже предлагают приобрести игру на консоли PlayStation 5 и Xbox Series X/S, в формате аккаунтов или же дисков с игрой. При этом русские субтитры доступные первоначально в любой версии видеоигры от издателя.

Большей популярностью у покупателей площадки пользуются игры для консоли Sony, отметили в пресс-службе в комментарии ТАСС. В компании отметили еженедельное увеличение соответствующих поисковых запросов почти на 100 процентов.

В конце января пользователи Сети призвали бойкотировать новую игру Hogwarts Legacy по фильмам о Гарри Поттере из-за «трансфобии» автора оригинальных книг о юном волшебнике Джоан Роулинг. В свою очередь разработчики заявили, что писательница не имеет отношения к созданию игры. Однако она будет получать доход от продаж в качестве создателя волшебного мира.

Гарри Поттер Игры Покупки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Бесчувственная близость: что предлагают современные эротические триллеры

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Любить свое дело машина не научит: как студент с помощью нейросети диплом написал

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

С Сергеичем и щи, и солянка вкусней

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Крупному бизнесу придется делиться: зачем нужен добровольный взнос в бюджет

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Блокаду прорвали сами: в Крыму начали работать первые банкоматы Сбера

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Украине так не любят людей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Взбесившихся собак пристреливают: наш враг в методах не стесняется

Все мнения
О проекте