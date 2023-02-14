Российские ретейлеры и маркетплейсы начали продажи видеоигры Hogwarts Legacy

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Популярная видеоигра по вселенной Гарри Поттера Hogwarts Legacy с русскими субтитрами начала продаваться у российских ретейлеров «Эльдорадо» и «М.Видео», а также на цифровых витринах Ozon, «Яндекс Маркет» и Wildberries. Об этом сообщили пресс-службы вышеуказанных компаний.

Маркетплейс Ozon сообщил, что некоторые продавцы сервиса уже предлагают приобрести игру на консоли PlayStation 5 и Xbox Series X/S, в формате аккаунтов или же дисков с игрой. При этом русские субтитры доступные первоначально в любой версии видеоигры от издателя.

Большей популярностью у покупателей площадки пользуются игры для консоли Sony, отметили в пресс-службе в комментарии ТАСС. В компании отметили еженедельное увеличение соответствующих поисковых запросов почти на 100 процентов.

В конце января пользователи Сети призвали бойкотировать новую игру Hogwarts Legacy по фильмам о Гарри Поттере из-за «трансфобии» автора оригинальных книг о юном волшебнике Джоан Роулинг. В свою очередь разработчики заявили, что писательница не имеет отношения к созданию игры. Однако она будет получать доход от продаж в качестве создателя волшебного мира.