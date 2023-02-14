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Пожар на улице Декабристов в Москве локализован

Егор Провоторов
Происшествия
Пожар на улице Декабристов в Москве локализован
Фото: Прокуратура Москвы

Пожар в автосервисе на улице Декабристов в Москве локализован, сообщил «Вечерней Москве» в ночь на вторник, 14 февраля, источник в столичных экстренных службах. Известно, что в результате возгорания произошло обрушение кровли по всей площади.

В Департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили, что из-за пожара было перекрыто движение по улице Декабристов от улице Сельскохозяйственной в направлении улицы Мусорского.

На канале ведомства в Telegram призвали жителей региона строить маршруты с учетом перекрытий. Также отмечается, что на месте происшествия в настоящий момент работают оперативные службы.

До этого появилась информация, что площадь возгорания составила 1500 квадратных метров, из здания удалось спасти троих пострадавших, они были переданы сотрудникам скорой помощи, работающим на месте инцидента.

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