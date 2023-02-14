Сноуден считает, что ситуация с НЛО отвлекает США от подрыва «Северных потоков»

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Ситуация с тремя сбитыми за последнее время неопознанными летающими объектами на североамериканском континенте призвана отвлечь внимание журналистов от расследования инцидента с подрывом трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2». С такой оценкой выступил в понедельник, 13 февраля, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден.

— Я бы хотел, чтобы это были инопланетяне, но это не инопланетяне, — написал на своей странице в Twitter Сноуден, комментируя ситуацию со сбитыми аэростатами и неопознанными летающими объектами в Соединенных Штатах и Канаде.

По его мнению, «паника вызвана искусственным путем», а ее целью является гарантия для репортеров, занимающихся вопросами нацбезопасности, что им будет поручено расследовать «ерунду с воздушными шарами», а не бюджет или взрывы наподобие теракта на «Северных потоках».

8 февраля Херш выпустил материал, в котором он расследовал взрывы на «Северных потоках». В нем говорится, что водолазы США под прикрытием учений НАТО заложили взрывчатку под газопроводы, а затем ее активировали норвежцы.