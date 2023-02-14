Названы самые влюбчивые знаки зодиака

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14 февраля в мире отмечают День всех влюбленных. По мнению астрологов, некоторые знаки зодиака зачастую думаю только сердцем и погружаются в чувства как в омут с головой. Кого звезды одарили такой чертой характера, «Вечерней Москве» рассказала таролог и парапсихолог Галина Янко.

Овны

Огненные знаки зодиака всегда отличались страстным и напористым нравом. В любви Овны ведут себя так, как будто обязаны выиграть войну. Представители этого знака очень легко увлекаются и впадают в азарт, стараясь любой ценой достичь заветной цели. Овны не понимают слова «нет» и готовы окружить объект вожделения страстью и нежностью одновременно. Руководствуясь исключительно своими чувствами, они не видят никаких преград и препятствий, но, добившись ответных эмоций, быстро остывают.

Овны являются пылкими, но изменчивыми натурами. Они радостно преследуют объект вожделения, удивляют его серенадами под окнами и красивыми признаниями в любви, но так же легко они остывают и начинают штурм более сложных «крепостей».

Близнецы

Близнецы являются главными искусителями в зодиакальном цикле. Благодаря своей харизме, они легко очаровывают других людей. Близнецам жизненно необходимо находиться в состоянии влюбленности семь дней в неделю, иначе им свет не мил. Этот знак зодиака обожает флиртовать и проявлять нежные чувства к понравившемуся объекту. В отличие от Овнов Близнецы действуют более тонко, то демонстрируя очевидный интерес, то вдруг проявляя ледяной холод. Это их излюбленная тактика.

К сожалению, Близнецы, подобно Овнам, не склонны проникаться глубокими чувствами, поэтому быстро меняют свои увлечения. Сегодня они могут признаваться в любви одному человеку и верить в искренность сказанного, а завтра вполне искренне демонстрировать интерес к другому.

Лев

Царственным Львам нравится чувство влюбленности. Они любят испытывать широкий спектр эмоций и покорять окружающих людей. Львов нельзя назвать поверхностными личностями, ведь если они влюбляются, то становятся примерными вторыми половинками. Как поведет себя Лев дальше, во многом зависит от партнера. Львам важно испытывать постоянное чувство влюбленности, поэтому их возлюбленным придется всегда держать руку на пульсе. Этот знак с радостью будет поддерживать игру: ревновать в стиле мексиканских страстей, создавать романтическое настроение и устраивать любимому человеку неожиданные сюрпризы. Отвечайте Льву тем же, и он будет верным и очень преданным возлюбленным.

Если же этот знак начнет скучать и осознавать всю серость будней, он непременно отправится на поиски новых эмоций. Причем Лев не будет терзаться совестью, поскольку всегда разделяет флирт и серьезные отношения.

Рыбы

Рыбы ищут любви всегда и во всем, поскольку не могут дышать без этого чувства. В своем воображении они создают потрясающие романтические сюжеты, которые с радостью переносят в реальную жизнь. Этот знак зодиака является настолько мечтательным, что готов поверить в собственные иллюзии. Очень часто Рыбы придумывают себе любовь, которой нет на самом деле, а потом отчаянно переживают «неудачу». Им очень важно не только влюбляться, но и обязательно страдать чуть позже, чтобы соблюдать лучшие традиции романтического жанра.

Рыбы являются очень любвеобильными и чуткими натурами. Они готовы переживать, трепетать и рисовать в своем воображении истории, достойные голливудских экранизаций.