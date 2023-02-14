Норвежская разведка заявила о выходе в море кораблей ВМФ России с ядерным оружием

Фото: Минобороны РФ

Корабли российского Северного флота впервые за 30 лет начали выходить в открытое море с тактическим ядерным оружием на борту. Об этом в своем ежегодном докладе в понедельник, 13 февраля, сообщила Норвежская разведывательная служба (NIS).

Согласно опубликованному документу, в советское время военные корабли Северного флота регулярно выходили в море с тактическим ядерным оружием, однако со времен холодной войны о таких случаях не было известно. По утверждениям разведки, для России «существенно возросла важность ядерного оружия» после начала специальной военной операции на Украине.

— Центральная часть ядерного потенциала размещена на подводных лодках Северного флота и надводных кораблях, — говорится в докладе.

По информации норвежской разведки, такое оружие может представлять собой «особенно серьезную угрозу» в вариантах операций, в которых могут принимать участие страны Североатлантического альянса.

В минувший четверг, 9 февраля, глава Командования сил флота США адмирал Дэрил Кодл на конференции в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона заявил, что развитие Россией и Китаем собственной инфраструктуры в Арктике повышает вероятность того, что Северная Америка может оказаться под угрозой.