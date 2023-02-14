Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Норвежская разведка заявила о выходе в море кораблей ВМФ России с ядерным оружием

Егор Провоторов
В мире
Норвежская разведка заявила о выходе в море кораблей ВМФ России с ядерным оружием
Фото: Минобороны РФ

Корабли российского Северного флота впервые за 30 лет начали выходить в открытое море с тактическим ядерным оружием на борту. Об этом в своем ежегодном докладе в понедельник, 13 февраля, сообщила Норвежская разведывательная служба (NIS).

Согласно опубликованному документу, в советское время военные корабли Северного флота регулярно выходили в море с тактическим ядерным оружием, однако со времен холодной войны о таких случаях не было известно. По утверждениям разведки, для России «существенно возросла важность ядерного оружия» после начала специальной военной операции на Украине.

— Центральная часть ядерного потенциала размещена на подводных лодках Северного флота и надводных кораблях, — говорится в докладе.

По информации норвежской разведки, такое оружие может представлять собой «особенно серьезную угрозу» в вариантах операций, в которых могут принимать участие страны Североатлантического альянса.

В минувший четверг, 9 февраля, глава Командования сил флота США адмирал Дэрил Кодл на конференции в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона заявил, что развитие Россией и Китаем собственной инфраструктуры в Арктике повышает вероятность того, что Северная Америка может оказаться под угрозой.

Норвегия Северный флот Корабли Ядерное оружие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Бесчувственная близость: что предлагают современные эротические триллеры

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Любить свое дело машина не научит: как студент с помощью нейросети диплом написал

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

С Сергеичем и щи, и солянка вкусней

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Крупному бизнесу придется делиться: зачем нужен добровольный взнос в бюджет

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Блокаду прорвали сами: в Крыму начали работать первые банкоматы Сбера

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Украине так не любят людей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Взбесившихся собак пристреливают: наш враг в методах не стесняется

Все мнения
О проекте