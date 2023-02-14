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Диетолог Соломатина назвала специю, которая снижает риск переедания

Иссалина Аюпова

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Общество
Диетолог Соломатина назвала специю, которая снижает риск переедания
Фото: shutterstock

При диабете второго типа инсулин теряет способность самостоятельно попадать в кровь. Мало того что это вредно для здоровья, так еще и провоцирует переедание. С этой проблемой может помочь справиться корица. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

— Если клетка не получает инсулин, она подает сигнал в мозг, что она голодная. Это провоцирует переедание сладким: конфетами, печеньем и булочками. А корица как раз способна доставить инсулин в клетку, — пояснила специалист.

Как отметила диетолог, чем больше у человека развиты инсулинорезистентность и преддиабетическое состояние, тем сложнее ему отказаться от переедания.

— Корица в этом случае подводит глюкозу к рецепторам. Фактически служит проводником инсулина к клеткам. Когда человек добавляет корицу в еду, ему потребуется меньше сладкого, потому что приправа доставляет его быстрее, — отметила Соломатина.

По мнению врача, это помогает стимулировать работу мозга, повышать уровень энергии и снижает риск перееданий.

Также Соломатина назвала болезни, при которых опасно есть корицу. По словам врача, чрезмерное употребление корицы может спровоцировать негативные реакции со стороны иммунитета и ЖКТ.

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