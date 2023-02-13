Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Врач-диетолог Соломатина назвала болезни, при которых опасно есть корицу

Иссалина Аюпова

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМ Еда
Общество
Врач-диетолог Соломатина назвала болезни, при которых опасно есть корицу
Фото: shutterstock

Корица — щадящая специя, но, как и любое биологически активное вещество, имеет свои особенности и противопоказания. О том, кому лучше от нее отказаться, «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога Елены Соломатиной.

По словам врача, чрезмерное употребление корицы может спровоцировать негативные реакции со стороны иммунитета и ЖКТ.

— Слишком частое добавление приправы в пищу может нарушить внутренние балансы организма. Он воспримет ее как раздражающий фактор, — объяснила медик. — При заболеваниях ЖКТ лучше исключить из рациона любые специи, не только корицу. Также при изменениях гормонального фона и нарушениях эндокринной системы нежелательно употреблять ее часто.

Диетолог пояснила, что употребление специй можно сравнить с физкультурой при травмах. Когда человек попадает в больницу, ему противопоказаны упражнения.

— Здесь то же самое: при обострении какого-либо состояния лучше ненадолго исключить специи любого вида и корицу тоже, — уверена Соломатина.

По ее мнению, также корицу не следует есть людям, страдающим от:

  • панкреатита;
  • язвы;
  • холецистита;
  • синдрома раздраженного кишечника;
  • гастрита.

А диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «ВМ» рассказал о вреде соли. По его словам, соль может быть полезна только в некоторых случаях, однако большинству людей в день можно употреблять не больше нескольких граммов.

Еда Врачи Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Крупному бизнесу придется делиться: зачем нужен добровольный взнос в бюджет

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Блокаду прорвали сами: в Крыму начали работать первые банкоматы Сбера

Наталия Бурмистрова
Наталия Бурмистрова

Милое очарование старинных улиц: как изменился Таганский район

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Украине так не любят людей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Взбесившихся собак пристреливают: наш враг в методах не стесняется

Сергей Багаев
Сергей Багаев

Имеем завидный потенциал: российская наука развивается в условиях русофобских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда началась любовь?

Все мнения
О проекте