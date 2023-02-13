Врач-диетолог Соломатина назвала болезни, при которых опасно есть корицу

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Корица — щадящая специя, но, как и любое биологически активное вещество, имеет свои особенности и противопоказания. О том, кому лучше от нее отказаться, «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога Елены Соломатиной.

По словам врача, чрезмерное употребление корицы может спровоцировать негативные реакции со стороны иммунитета и ЖКТ.

— Слишком частое добавление приправы в пищу может нарушить внутренние балансы организма. Он воспримет ее как раздражающий фактор, — объяснила медик. — При заболеваниях ЖКТ лучше исключить из рациона любые специи, не только корицу. Также при изменениях гормонального фона и нарушениях эндокринной системы нежелательно употреблять ее часто.

Диетолог пояснила, что употребление специй можно сравнить с физкультурой при травмах. Когда человек попадает в больницу, ему противопоказаны упражнения.

— Здесь то же самое: при обострении какого-либо состояния лучше ненадолго исключить специи любого вида и корицу тоже, — уверена Соломатина.

По ее мнению, также корицу не следует есть людям, страдающим от:

панкреатита;

язвы;

холецистита;

синдрома раздраженного кишечника;

гастрита.

А диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «ВМ» рассказал о вреде соли. По его словам, соль может быть полезна только в некоторых случаях, однако большинству людей в день можно употреблять не больше нескольких граммов.