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В России подали жалобу на первый приговор по статье «Теракт» за поджог военкомата

Егор Провоторов
Происшествия
В России подали жалобу на первый приговор по статье «Теракт» за поджог военкомата
Фото: shutterstock

Приговор по делу о поджоге военного комиссариата в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ), который стал первым в России, когда такое преступление было квалифицировано как теракт, был обжалован стороной защиты. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального окружного военного суда.

Собеседник агентства сообщил, что жалоба поступила от адвоката защиты. 31 января один из двух поджигателей военкомата в Нижневартовске Владислав Борисенко был приговорен к 12 годам колонии строгого режима, из которых первые три — с отбыванием в тюрьме.

По информации ТАСС, жалоба будет рассмотрена Апелляционным военным судом, при этом сроки рассмотрения на данный момент неизвестны. На суде первой инстанции Борисенко признал вину в совершенном деянии, однако не согласился с квалификацией своих действий как теракта.

Инцидент, о котором идет, произошел в Нижневартовске 4 мая 2022 года. Двое злоумышленников попытались поджечь местный военкомат при помощи коктейлей Молотова. Площадь пожара составила один квадратный метр, никто не пострадал.

26 декабря прошлого года стало известно, что возбужденное в отношении них уголовное дело было переквалифицировано из «Умышленного уничтожения имущества» в «Террористический акт, совершенный по предварительному сговору или организованной группой».

Нижневартовск Терроризм Пожары Суды
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