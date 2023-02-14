Певец Глызин поддержал Пугачеву после ее отъезда из России

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Именитый российский певец Алексей Глызин прокомментировал обрушившийся шквал критики в адрес покинувшей Россию исполнительницы Аллы Пугачевой.

По мнению знаменитого артиста, все негативные высказывания в адрес Примадонны являются «недостойными». Глызин признался, что считает такую ситуацию «грустной», поскольку Пугачева уже давно «всем все доказала». Согласно утверждениям певца, его коллега — редкий экземпляр, на песнях которого выросло много поколений россиян.

По этой причине он призвал не сравнивать Пугачеву с Софией Ротару. Глызин уверен, что обе артистки стоят «на Олимпе». Он считает, что нельзя в одночасье забыть все услуги Примадонны. Об этом пишет портал Teleprogramma.pro.

На прошлой неделе журналист, колумнист RT Максим Кононенко высказал мнение, что россияне несправедливо обошлись с именитой певицей Аллой Пугачевой. Публицист отметил, что звезда долго молчала и осенью вернулась в Москву из Израиля, чтобы «попытаться договориться насчет мужа». Но этого ей сделать не удалось, поэтому Пугачева обиделась на вылитые на нее «ушаты грязи».