«Обошлись несправедливо»: журналист Кононенко заступился за Пугачеву

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Журналист, колумнист RT Максим Кононенко высказал мнение, что россияне несправедливо обошлись с певицей Аллой Пугачевой.

— То, что ее из страны буквально выпнули — это говорит не о ней, а о нас. Человек вдруг оказался выкинут из жизни страны вообще непонятно за что. За то, что ее муж что-то там где-то говорит. Но она-то здесь при чем? — заявил он в эфире телеканала «360».

Телеведущая попыталась поспорить — она указала на то, что Примадонна поддержала супруга Максима Галкина (признан иноагентом в России) в его антироссийской позиции. По мнению журналистки, артистка могла «хотя бы промолчать».

Кононенко отметил, что звезда долго молчала и осенью вернулась в Москву из Израиля, чтобы «попытаться договориться насчет мужа». Но это ей не удалось, и Пугачева обиделась на вылитые на нее «ушаты грязи». Поэтому она снова уехала из страны и «сказала то, что сказала».

— В общем, в случае с Пугачевой я считаю, что мы обошлись с ней несправедливо, — сказал журналист.

5 февраля певица Любовь Успенская дала жесткий ответ на вопрос о сроках вероятного возвращения ее коллеги Аллы Пугачевой на родину. На ежегодной церемонии вручения премии «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге она заявила, что вообще не думает об этой ситуации.