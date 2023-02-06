Успенская отправила сопереживающих Пугачевой в Израиль следом за певицей

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Известная российская певица Любовь Успенская дала жесткий ответ на вопрос о сроках вероятного возвращения ее коллеги Аллы Пугачевой на родину. На ежегодной церемонии вручения премии «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге в воскресенье, 5 февраля, она заявила, что вообще не думает об этой ситуации.

Артистка подчеркнула, что думает только о том, чтобы был мир на земле. При этом тех, кто переживает за судьбу Примадонны, она призвала ехать «к ней в гости и быть с ней рядом». Успенская заявила, что не понимает, за что в этой ситуации можно переживать и потребовала больше не задавать ей вопросы на эту тему.

Как пишет 5-tv.ru, стоявшая рядом с исполнительницей ее дочь Татьяна Плаксина хранила молчание пока Успенская отвечала на неудобные вопросы.

В начале декабря прошлого года Певица призналась, что отказалась от секса ради здоровья. При этом выглядеть моложе артистке помогают и обращения к пластическим хирургам.

Пластический хирург Надежда Петраш предположила, что именно могла сделать с собой исполнительница. По словам специалиста, Успенская делала маммопластику, липосакцию с последующим липоскульптурированием и липофилингом ягодиц и рук. Для сияния кожи и избавления от морщин, считает Петраш, знаменитость нашла хорошего косметолога.