Почему санкции Запада против России провалились

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Западные санкции против России провалились. Экономика нашей страны не только не обрушилась, но и покажет рост уже в этом году. О четырех причинах краха антироссийских ограничений «Вечерней Москве» рассказал директор Института политических технологий, политолог Сергей Марков.

По его словам, основная причина провала санкций заключается в масштабе российской экономики. Ее огромный объем позволяет стране спокойно жить даже под внешним давлением.

— Внутри себя экономика производит достаточно много. То есть она самодостаточная, поэтому внешние санкции не могут как-то сильно ударить, — объясняет эксперт.

Вторая причина связана с «архаичной» структурой экспорта. По данным Росстата, в 2021 году в нем преобладали топливно-энергетические товары. Их доля составила 54,3 процента.

— Объем экспорта промышленной продукции очень маленький, поэтому нам было особо нечего терять, — говорит Марков. — Но при этом нефть и газ в любом случае нужны на глобальном рынке, поэтому на Западе даже придумали потолок цен и другие механизмы, ограничивающие торговлю российской нефтью. А мы просто переориентировали потоки поставок топлива.

Еще одна причина неэффективности санкций кроется в том, что доминирование Запада распространяется только на 52 страны, которые и присоединились к антироссийским ограничениям.

При этом «с желанием» к санкциям присоединились примерно 15–20 стран, а остальные — «агрессоры поневоле», отмечает политолог.

— Большинство стран, в том числе с мощными экономиками (Китай, Вьетнам, Индия, Турция, Аргентина, Бразилия), к санкциям не присоединились. А это три четверти человечества, две трети стран и более половины мировой экономики, — подчеркивает собеседник «ВМ».

Наконец, четвертая причина — стойкость населения России.

— Наше население очень стойкое. Во многом это объясняется 90-ми годами прошлого века. Народ тогда пережил такую катастрофу, что нынешние западные санкции ему кажутся абсолютной мелочью, — заключил Марков.

После 24 февраля 2022 года в отношении России ввели беспрецедентные санкции. Большая часть ограничений была введена США и Евросоюзом. Цель санкций, по словам западных политиков, — добиться «краха российской экономики». Однако эта цель, очевидно, не будет достигнута. Так, по данным Международного валютного фонда, в 2023 году экономика России покажет рост на уровне 0,3 процента, а в 2024 — 2,1 процента.