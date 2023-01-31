МВФ спрогнозировал экономический рост в РФ на 0,3 процента ВВП в 2023 году

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Международный валютный фонд улучшил прогноз для российской экономики на следующие два года.

В анализе фонда сказано, что в прошлом году в России не случилось прогнозируемого экономического спада на 3,4 процента, сейчас его оценили в 2,2 процента, «за которым последует позитивный рост в 2023 году». МВФ спрогнозировал, что в этом году экономика РФ увеличится на 0,3 процента ВВП, это на 2,6 процента лучше прогноза октября 2022 года. А в 2024 году экономика в стране вырастет на 2,1 процента.

Для мировой экономики фонд ожидает роста на 3,1 процента в 2024 году, что на 0,1 процента хуже, чем в октябре 2022 года. В этом году ожидается рост в 2,9 процента.

Ожидания МВФ в отношении экономики Соединенных Штатов на 2024 год ухудшились, сейчас прогнозируется рост на один процент, что на 0,2 процента ниже октябрьских оценок. В 2023 году американская экономика вырастет на 1,4 процента, передает РИА Новости.

Проведение РФ спецоперации на Украине является одним из главных рисков для мировой экономики. Об этом 17 января сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.