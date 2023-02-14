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Приметы и советы

Лекция на тему финансовой безопасности прошла в библиотеке Дома Гоголя

Араз Салехов
Город
Лекция на тему финансовой безопасности прошла в библиотеке Дома Гоголя
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Лекция на тему финансовой безопасности состоялась в библиотеке Дома Гоголя. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В прошлом году мы запустили проект «Финансовая грамотность в московских библиотеках», в рамках которого столичные финансисты дают гражданам полезные советы по личным финансам, — рассказала министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента финансов Елена Зяббарова.

Для всех желающих были организованы онлайн-трансляции с лекциями экспертов. При этом очное мероприятие посетили 100 человек. В ходе него горожане узнали, как не попасться на уловки мошенников и не потерять свои сбережения в финансовых пирамидах, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

21 декабря день финансовой грамотности прошел на площадке Московского центра качества образования в районе Соколиная Гора. Гости послушали лекции специалистов, получили налоговые консультации и поучаствовали в образовательных играх.

В декабре в столице прошла конференция «Бюджет для граждан и финансовая грамотность: лучшие проекты и практики». Представители Минфина, Центробанка и региональных финансовых организаций обсуждали самые эффективные проекты в области финпросвещения.

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