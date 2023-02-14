В Гольянове построят спорткомплекс с двумя бассейнами

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Москва, Восточный административный округ, район Гольяново Карта всех событий

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с двумя бассейнами в районе Гольяново. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщил глава комитета Игорь Войстратенко.

— Новый центр построят за бюджетные средства в рамках реализации государственной программы «Спорт Москвы», основными задачами которой являются развитие инфраструктуры и популяризация физической культуры среди жителей города, — рассказал Войстратенко.

По его словам, специалисты комитета оформили всю необходимую документацию, поэтому застройщик уже может приступать к работам на площадке.

Двухэтажное здание будет построено в стиле советского модернизма. Его площадь составит около четырех тысяч квадратных метров. В комплексе будет тренажерный зал, раздевалки, буфет, два бассейна, вспомогательные и административные помещения, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в районе Бибирево завершили строительство спортивного комплекса с бассейном для училища олимпийского резерва № 4 имени А. Я. Гомельского.