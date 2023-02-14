Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Гольянове построят спорткомплекс с двумя бассейнами

Никита Худяков
Город
В Гольянове построят спорткомплекс с двумя бассейнами
Фото: gov.spb.ru
Москва, Восточный административный округ, район Гольяново Карта всех событий

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с двумя бассейнами в районе Гольяново. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщил глава комитета Игорь Войстратенко.

— Новый центр построят за бюджетные средства в рамках реализации государственной программы «Спорт Москвы», основными задачами которой являются развитие инфраструктуры и популяризация физической культуры среди жителей города, — рассказал Войстратенко.

По его словам, специалисты комитета оформили всю необходимую документацию, поэтому застройщик уже может приступать к работам на площадке.

Двухэтажное здание будет построено в стиле советского модернизма. Его площадь составит около четырех тысяч квадратных метров. В комплексе будет тренажерный зал, раздевалки, буфет, два бассейна, вспомогательные и административные помещения, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в районе Бибирево завершили строительство спортивного комплекса с бассейном для училища олимпийского резерва № 4 имени А. Я. Гомельского.

Строительство Район Гольяново спорткомплексы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Бесчувственная близость: что предлагают современные эротические триллеры

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Любить свое дело машина не научит: как студент с помощью нейросети диплом написал

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

С Сергеичем и щи, и солянка вкусней

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Крупному бизнесу придется делиться: зачем нужен добровольный взнос в бюджет

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Блокаду прорвали сами: в Крыму начали работать первые банкоматы Сбера

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Украине так не любят людей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Взбесившихся собак пристреливают: наш враг в методах не стесняется

Все мнения
О проекте