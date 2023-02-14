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Конкурс детского рисунка «Наследие моего района» в пятый раз стартовал в Москве

Араз Салехов
Город
Конкурс детского рисунка «Наследие моего района» в пятый раз стартовал в Москве
Фото: Вечерняя Москва / Пелагея Замятина

В столице стартовал пятый городской конкурс детского рисунка «Наследие моего района». Об этом во вторник, 14 февраля, сообщил глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

— В этом году мы проводим конкурс детского рисунка «Наследие моего района» в пятый раз. Юные москвичи присылают рисунки изо всех районов Москвы, и каждый из них выполнен с большой любовью к своему городу, — отметил он.

Так, за четыре года своего существования конкурс объединил 8,5 тысячи участников, лауреатами стали почти 700 школьников. Участниками события могут стать учащиеся школ от семи до 15 лет. Заявку на участие можно подать вплоть до 23 апреля, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стали известны победители конкурса детского рисунка «Светлый ангел» — в младшей группе в тройку попали: «Зимние игры» Давида Мартиросова (18,2 процента голосов), «Рождественский звон» Арины Чернян (10,09 процента) и «Сказочная ночь» Анастасии Пронской (9,58 процента).

С 18 января по 4 февраля прошел фестиваль по созданию съедобных «рисунков» для животных «Снежный холст». Для участия в фестивале необходимо было отправить заявку с указанием количества и возраста участников.

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