Возгорание в автосервисе ликвидировали на улице Декабристов в Москве

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Москва, улица Декабристов Карта всех событий

Пожар в автосервисе на улице Декабристов в столице удалось полностью ликвидировать. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщили в пресс-службе МЧС по Москве.

— Работа огнеборцев осложнялась наличием в указанном здании автомобильных покрышек, масел, технических средств. На месте работает лаборатория по замеру воздуха — предельно допустимой концентрации нет, замеры продолжаются, — говорится в сообщении.

Уточняется, что тушением пожара занимались 173 человека и 51 единица техники.

Пожар произошел в ночь на вторник, 14 февраля, в автосервисе по адресу улица Декабристов, 45г. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров, из здания удалось спасти троих пострадавших, они были переданы сотрудникам скорой помощи, работающим на месте инцидента.