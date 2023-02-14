Новый этап программы «Школа гаджет» начался в центрах московского долголетия

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В центрах московского долголетия стартовал второй этап образовательной программы «Школа гаджет», участниками которого могут стать москвичи старше 55 лет. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщила руководитель сети центров московского долголетия Елена Громова.

— Первый этап обучения в «Школе гаджет» прошли более 600 представителей старшего поколения. Поэтому мы с большим энтузиазмом продолжаем развивать программу и запускаем еще один образовательный модуль более продвинутого уровня, — рассказала она.

Горожане старшего поколения смогут ознакомиться с работой гаджетов в ходе основных тематических уроков. После изучения нового материала они смогут проверить себя с помощью онлайн-тестов. Второй этап предполагает углубленное изучение приложений «Госуслуги», «ЕМИАС. ИНФО», онлайн-аптек и многого другого, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Более 600 москвичей старшего возраста прошли первый курс обучения в «Школе гаджет». На специальной площадке жители «серебряного» возраста изучают основы компьютерной грамотности и могут протестировать свои знания онлайн.