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В МИД РФ заявили, что Москва не видит нерешаемых задач в поставках Турции С-400

Араз Салехов
В мире
В МИД РФ заявили, что Москва не видит нерешаемых задач в поставках Турции С-400
Фото: Минобороны РФ

Российские власти не видят нерешаемых задач в вопросе поставки Турции второго полка зенитной ракетной системы С-400. Об этом во вторник, 14 февраля, заявил директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

— Нерешаемых задач на пути реализации этого проекта не видим, — отметил он.

Дипломат подчеркнул, что такого рода вопрос необходимо поддержать определенной «информационной гигиеной» в публичном пространстве для недопущения ущерба национальным интересам Турции и России, сообщает РИА Новости.

В апреле 2022 года турецкая газета Milliyet сообщила, что Турецкая Республика может рассмотреть возможность приобретения российских самолетов Су-57 в случае отказа Конгресса США в продаже истребителей F-16.

Западные страны расширяют арсенал поставляемого на Украину оружия. В скором времени в руках ВСУ могут оказаться натовские танки, истребители и ракеты. «Вечерняя Москва» побеседовала с военными экспертами, чтобы понять, как в связи с этим изменится характер грядущего наступления российской армии.

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