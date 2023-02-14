Ракетоносцы Ту-95МС выполнили семичасовой полет над Беринговым морем

Фото: mil.ru / пресс-служба Минобороны РФ

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полет над акваторией Берингова моря. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщили в Минобороны РФ.

— Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Берингова моря, — говорится в сообщении.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Минобороны РФ

Уточняется, что истребители Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа сопровождали Ту-95МС, а продолжительность полета составила свыше семи часов. В Telegram-канале военного ведомства подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с установленным международным регламентом использования воздушного пространства.

17 января два стратегических сверхзвуковых ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами акватории Северного Ледовитого океана. При этом общая продолжительность полета составила более 10 часов.

До этого Минобороны России поделилось кадрами боевого применения высокоточных боеприпасов в зоне проведения специальной военной операции. На опубликованном видео показано уничтожение опорного пункта и бронетехники ВСУ, находившихся на большом удалении.